Eine Bande soll Fahrzeugteile bei einem Karlsruher Zulieferer gestohlen und für mehr als drei Millionen Euro verkauft haben. Acht Verdächtige sitzen in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten.

Karlsruhe (dpa) - Fünf Männer und eine Frau sollen die Beute über mehrere Monate hinweg nach Osteuropa gebracht und dort verkauft haben. Die Ermittler erwischten die Verdächtigen, als sie Paletten mit gestohlenen Fahrzeugteilen im Wert von rund 300 000 Euro in einen Transporter luden. Die Einsatzkräfte durchsuchten die Wohnungen und stellten mehr als 70 000 Euro Bargeld sicher.

Die sechs Verdächtigen wurden Anfang Juni festgenommen und sitzen in Untersuchungshaft. Im Zuge der Ermittlungen gerieten zwei weitere Männer in den Fokus, die an den Diebstählen beteiligt gewesen sein sollen. Sie wurden Ende Juni festgenommen und sind ebenfalls im Gefängnis.

