Auf einem Rastplatz an der A6 zapft ein Dieb innerhalb weniger Stunden rund 500 Liter Diesel aus einem Lastwagen ab. Was die Polizei jetzt unternimmt.

Satteldorf (dpa/lsw) - Ein unbekannter Dieb hat auf einem Rastplatz an der Autobahn 6 bei Satteldorf (Kreis Schwäbisch Hall) etwa 500 Liter Diesel aus einem geparkten Lastwagen abgezapft. Laut Polizei liegt der Rastplatz an der Fahrbahn Richtung Nürnberg.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Diebstahl am Freitagabend oder in der frühen Nacht auf Samstag. Bislang konnte der Täter nicht ausfindig gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei sucht nach Zeugen des Geschehens.