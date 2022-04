Eine Diebesbande aus dem Kreis Reutlingen soll Baumaschinen, Fahrzeugteile und Kraftstoff gestohlen haben - unter anderem, um ihren eigenen Drogenkonsum zu finanzieren. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten, kam ein 34-Jähriger in Untersuchungshaft. Mit ihm stehen vier weitere Männer zwischen 25 bis 37 Jahren unter anderem im Verdacht des schweren bandenmäßigen Diebstahls. Der Diebstahl eines Radladers im Februar im Ostallgäu brachte die Ermittler auf ihre Spur: Sie vermuteten, dass einer der mutmaßlichen Täter mit einem anderen Komplizen hinter einem weiteren Radlader-Diebstahl in Eningen (Kreis Reutlingen) stecken könnte. Die Bande soll seit Anfang des Jahres in wechselnder Besetzung zudem einen Anhänger, Reifen, Kompletträder und Werkzeuge gestohlen sowie Kraftstoff abgezapft haben.

Reutlingen (dpa/lsw) - Pressemitteilung