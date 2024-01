Heilbronn (dpa/lsw) - Unbekannte haben aus Lastwagen in Heilbronn literweise Diesel gestohlen. Die Täter brachen am Wochenende die Tankschlösser von acht auf einem Firmengelände geparkten Lastern auf, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Insgesamt stahlen sie circa 2400 Liter Kraftstoff.

