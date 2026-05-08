Baden-Württemberg Diebe zapfen 500 Liter Diesel auf Autobahn-Parkplatz ab

Sprit-Diebstahl
Die Diebe zapften 500 Liter Diesel aus dem Lastwagen ab. (Symbolbild)

Mitten in der Nacht schlagen Kraftstoff-Diebe auf einem Autobahn-Parkplatz zu – 500 Liter Diesel verschwinden aus einem Lastwagen. Was bislang bekannt ist.

Braunsbach (dpa/lsw) - Diebe haben in der Nacht auf einem Autobahn-Parkplatz bei Braunsbach (Kreis Schwäbisch Hall) 500 Liter Diesel aus einem Lastwagen abgezapft. Der Tank des Sattelzugs sei verschlossen gewesen und von den Tätern aufgebrochen worden, teilte die Polizei mit.

Ein Polizeisprecher ging davon aus, dass der Fahrer des Lastwagens während des Diebstahls im Fahrzeug schlief. Wann genau er den Diesel-Klau bemerkte, ist bislang nicht bekannt.

Der Vorfall ereignete sich auf dem Parkplatz Kochertalbrücke Süd an der Autobahn 6 in Fahrtrichtung Nürnberg. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen des Diebstahls.

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