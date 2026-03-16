Noch unbekannte Täter montieren ein großes Metallkreuz von einer Kirchenfassade ab - und werfen es in eine Tonne. Dann nehmen Polizisten die Sache in die Hand.

Pleidelsheim (dpa/lsw) - Polizisten haben aus einer Mülltonne in Pleidelsheim (Kreis Ludwigsburg) ein gestohlenes Kirchenkreuz herausgeholt. Noch unbekannte Täter hatten das eineinhalb Meter hohe und einen Meter breite Kreuz von der Kirchenfassade abmontiert und etwa 200 Meter entfernt in die Tonne geworfen, wie es in einer Polizeimitteilung heißt.

Ein Mann hatte das Kreuz dort gefunden und die Polizei informiert. Die beiden Polizisten befestigten das unversehrte Kreuz aus Metall wieder an der Fassade des Gotteshauses, wie es in einer Mitteilung hieß. Gestohlen wurde das Kreuz am Freitag zwischen 16.00 Uhr und 22.30 Uhr.