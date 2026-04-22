Baden-Württemberg Diebe stehlen Jesusfigur vom Altarkreuz einer Kirche

Polizei
Dreiste Diebe: Aus einer Kirche wird die Jesusfigur gestohlen. (Symbolbild)

Mitten am Tag verschwindet eine 25 Zentimeter große Jesusfigur aus der Kirche. Wie konnten die Diebe unbemerkt zuschlagen? Die Polizei bittet um Hinweise.

Schwetzingen (dpa/lsw) - Unbekannte haben die Jesusfigur vom Altarkreuz der evangelischen Stadtkirche in Schwetzingen im Rhein-Neckar-Kreis gestohlen. Die Täter schraubten die etwa 25 Zentimeter große Holzfigur samt Befestigungsschrauben ab und verschwanden damit - wohl während der regulären täglichen Öffnungszeiten zwischen Freitagmorgen und Sonntagabend, wie die Polizei mitteilte. Der Materialwert der Figur wird auf rund 500 Euro geschätzt. Zeuginnen und Zeugen werden um Hinweise gebeten.

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