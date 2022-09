Unbekannte haben aus einem Göppinger Fahrradladen acht hochwertige Fahrräder gestohlen. Die Polizei schätzte den Schaden am Dienstag auf rund 33.000 Euro. Den Angaben nach drangen die Täter in der Nacht auf Montag gewaltsam über das Flachdach ein und hievten die Carbonräder auch durch das Dach aus dem Laden, ehe sie sie wohl in einem größeren Fahrzeug abtransportierten.

Göppingen (dpa/lsw) - Pressemitteilung