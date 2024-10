Böse Überraschung für eine Sportgemeinschaft im Alb-Donau-Kreis: Kriminelle brachen das Garagentor auf und stahlen viele Gartengeräte.

Öpfingen (dpa/lsw) - Unbekannte haben in Öpfingen im Alb-Donau-Kreis Gartengeräte im Wert von mehreren Zehntausend Euro gestohlen. Nach Auskunft der Polizei war das Tor einer Garage am Sportgelände aufgebrochen. Aus der Garage fehlten neben einem Aufsitzmäher, jeweils ein Vertikutierer, Freischneider, Laubbläser, Handrasenmäher, Druckluftkompressor und Benzinkanister sowie Rasensamen. Die Täter müssen das Diebesgut am Samstag mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert haben. Letztmals wurden die Gerätschaften am vergangenen Donnerstagabend in der Garage gesehen.