Wertheim (dpa/lsw) - Einem schlafenden Fahrer sind in Wertheim (Main-Tauber-Kreis) zahlreiche Fahrräder und E-Bikes aus dem Frachtraum seines Lastwagens gestohlen worden. Polizeiangaben von Mittwoch zufolge klauten die unbekannten Täter in der Nacht 155 Zweiräder im Wert von mehreren hunderttausend Euro. Der Fahrer hatte seinen Lastwagen auf einem Autohof nahe der Autobahn 3 geparkt. Die Polizei vermutet, dass die Täter ihre Beute bei dem Diebstahl in der vergangenen Woche mit einem anderen Lastwagen abtransportierten.

Pressemitteilung