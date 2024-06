Tuttlingen (dpa/lsw) - Unbekannte haben bereits verlegte Elektrokabel aus dem Rohbau einer Schule in Tuttlingen gestohlen. Die Polizei schätzte den Wert der Beute am Dienstag auf rund 15.000 Euro. Die Täter stahlen demnach knapp 500 Meter Kabel im Gesamtgewicht von etwa einer halben Tonne. Laut Polizei zogen sie die Kabel aus den Kabelschächten des Rohbaus und zerkleinerten sie zum Abtransport. Tatzeitraum war zwischen dem 11. Mai und dem 17. Juni. Der Diebstahl sei erst am Montag bemerkt worden, weil die zuständigen Firmen zuvor zwischenzeitlich nicht auf der Baustelle gearbeitet hätten, so die Polizei.

Pressemitteilung