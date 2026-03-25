Einbrecher stehlen teils hochwertige Bikes im Wert von mehr als 100.000 Euro aus einem Fahrradgeschäft. Der Vorfall wird erst am Morgen bemerkt.

Bietigheim-Bissingen (dpa/lsw) - Fahrräder im Wert von mindestens 100.000 Euro haben Einbrecher aus einem Geschäft in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) gestohlen. Laut Polizei entwendeten die bisher unbekannten Täter 30 bis 40 zum Teil hochwertige Räder - darunter Fully-E-Mountainbikes, Carbon-Rennräder und Trekking-E-Bikes.

Ein Anwohner hatte die Beschädigungen an dem Fahrradgeschäft am Morgen bemerkt. Alarmanlagen oder Überwachungskameras gab es auf dem Geschäftsgelände nicht. Die Polizei sucht nun mögliche Zeugen.