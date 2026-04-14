Baden-Württemberg Diebe stehlen 600 Liter Diesel

Kraftstoffdiebstahl
Dieseldiebe haben sich an einem Lastwagen in Reutlingen zu schaffen gemacht. (Symbolbild)

Ein Firmenmitarbeiter tankt einen Lastwagen voll. Als er am nächsten Morgen in Reutlingen losfahren will, ist der Unmut groß.

Reutlingen (dpa/lsw) - Dieseldiebe haben bei einem vollgetankten Lastwagen in Reutlingen zugeschlagen. Polizeiangaben zufolge pumpten die unbekannten Täter 600 Liter Dieselkraftstoff ab. Ein Firmenmitarbeiter hatte das Firmenfahrzeug am Montag vollgetankt. Als er am Morgen losfahren wollte, war der Tankdeckel aufgebrochen und der Tank leer. Ob der Lastwagen auf einem Firmenparkplatz abgestellt gewesen war, konnte die Polizei zunächst nicht angeben.

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