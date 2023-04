Bislang unbekannte Eierdiebe haben in Wurmberg im Enzkreis zwei übergroße Ostereier aus Styropor mitgehen lassen. Die «Kunst-Ostereier», wie die Polizei sie in einer Mitteilung am Montag beschrieb, sind jeweils rund zwei Meter hoch und 60 Kilo schwer. Zusammen seien sie etwa 2000 Euro wert. Außerdem sind sie mit bunten Wappen und Schriftzügen bemalt. Das eine Ei zierte demnach die Insel eines Kreisverkehrs. Das andere war vor einem Gasthof ausgestellt.

Wurmberg (dpa/lsw) - Die Polizei nahm an, dass es sich aufgrund der Größe der Eier um mehrere Täter handelte. Möglicherweise nutzten sie zum Abtransport am Karsamstag einen Kastenwagen. Ein Passant entdeckte eines der Eier am Sonntagnachmittag in einem Waldstück bei Heimsheim. Von dem zweiten fehlte bislang jede Spur.

