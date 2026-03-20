Auf Friedhöfen wurden zahlreiche Gräber bestohlen. Die Täter nahmen Bronzeskulpturen und Ornamente mit – der Schaden ist erheblich.

Mannheim/Achern/Renchen (dpa/lsw) - Unbekannte Diebe haben auf einem Friedhof in Mannheim Grabschmuck an mindestens 20 Gräbern gestohlen. Die Täter entfernten Bronzeskulpturen, Ornamente und weiteren Schmuck teilweise mit massiver Gewalt, wie die Polizei mitteilte. Der Schaden bewegt sich voraussichtlich im fünfstelligen Eurobereich. Zeugen, die in der Nacht auf Donnerstag etwas mitbekommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Auch in Achern und Renchen im Ortenaukreis kam es erneut zu Diebstählen auf Friedhöfen. In Achern waren auf dem Friedhof Önsbach acht Metallkreuze und Statuetten aus der Verankerung gerissen worden. Diese wurden vermutlich zur späteren Abholung liegengelassen. In Renchen gingen die Diebe ähnlich vor, rissen Mittwoch und Donnerstag Kreuze und Statuen aus Verankerungen. Einige ließen sie zurück, andere nahmen sie mit. Der Schaden konnte nicht beziffert werden.