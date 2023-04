Aalen (dpa/lsw) - Hochwertige Beute haben Diebe mit Autoteilen in Aalen (Ostalbkreis) gemacht. Die Polizei schätzte die entstandene Schadenssumme am Dienstag auf 100.000 Euro. Die unbekannten Täter montierten zwischen Freitag und Montag an fünf Neuwagen teils Räder und hochpreisige Keramik-Bremsanlagen ab und klauten sie, wie die Beamten am Dienstag mitteilten. Die Fahrzeuge waren mit 35 weiteren Neuwagen auf einem umzäunten Firmengelände abgestellt. Wie die Diebe genau auf das Gelände kamen, warum sie sich nur an fünf Wagen zu schaffen machten und wie sie ihre Beute abtransportierten, war zunächst unklar.

Pressemitteilung