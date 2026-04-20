Baden-Württemberg Dieb stiehlt Trompete von Elfjährigem

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Nachdem der Unbekannte ausgestiegen war, fehlte auch von der Trompete jede Spur. (Symbolbild)

Ein Unbekannter spricht einen Jungen im Zug an – kurz darauf ist sein Instrument verschwunden. Was genau im Abteil passiert ist.

Laupheim (dpa/lsw) - Nach einem Orchester-Ausflug hat ein Dieb einem elf Jahre alten Jungen die Trompete gestohlen. Wie die Bundespolizei mitteilte, verwickelte der bislang unbekannte Täter das Kind am Freitag in einem Regionalzug nach Laupheim ins Gespräch. Während der Unterhaltung war das Instrument des Jungen demnach noch auf dem Gang. Nachdem der mutmaßliche Täter beim Halt des Zuges in Laupheim ausgestiegen sei, habe der Junge festgestellt, dass seine Trompete weg war und Anzeige bei der Polizei erstattet.

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