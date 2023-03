Böblingen (dpa/lsw) - Alles andere als schlau vorgegangen ist ein Schmuckdieb in Böblingen: Der Mann stahl vier Ringe - und bot sie ausgerechnet dem bestohlenen Juwelier zum Kauf an. Laut Polizei schnappte sich der 45-Jährige zwei Pakete mit dem Schmuck am Montag aus einem in der Fußgängerzone abgestellten Zustellfahrzeug, als der Zusteller gerade weg war. Danach wollte der Dieb die Ringe im nahe gelegenen Juweliergeschäft vertickern - das allerdings der Adressat der Pakete mit den Ringen war. Mitarbeiter erkannten den Schmuck, nahmen ihn an sich und verwiesen den Dieb des Ladens. Die Polizei konnte ihn danach über Videoaufzeichnungen ermitteln. Er muss mit einer Anzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls rechnen.

Pressemitteilung