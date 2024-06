Fellbach (dpa/lsw) - Ein Einbrecher hat wertvolle Lebensmittel aus einer Gaststätte nahe Stuttgart gestohlen. Der bislang unbekannte Täter habe einen Parmaschinken und ein ganzes Rad Parmesankäse im Wert von insgesamt etwa 2000 Euro gestohlen, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Er habe sich demnach am Mittwoch zwischen 01.30 Uhr und 10.00 Uhr Zutritt zu dem Lokal in Fellbach im Rems-Murr-Kreis verschafft. Die Polizei sucht Zeugen.

