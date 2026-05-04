Am Wochenende lockten Sonnenschein und sommerliche Temperaturen die Menschen nach draußen ins Grüne. Doch mit dem Beginn der neuen Woche kehrt regnerisches Wetter zurück.

Stuttgart (dpa/lsw) - Grau und nass startet die neue Woche: Am Montag soll es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) wolkig bis stark bewölkt werden. Von Westen her soll es zunehmend Schauer geben. Im Südosten seien auch Gewitter möglich. Die Höchstwerte liegen demnach bei 18 bis 25 Grad. Dazu kommt schwacher Wind aus Nordwest, mit Gewittern starke bis stürmische Böen.

Das nasse Wetter bringt allerdings eine gute Nachricht für Allergiker: Mit dem Regen sinkt die Pollenbelastung - zumindest mit Blick auf die Birke. Während am Sonntag noch in weiten Teilen des Landes eine eher hohe Konzentration von Birken in der Luft war, geht die Belastung am Montag und Dienstag landesweit auf ein mittleres bis geringes Maß zurück.

Temperaturen gehen etwas zurück

In der Nacht zum Dienstag soll es dann wolkig werden und zeitweise Schauer geben, wie der DWD vorhersagt. Dazu gibt es demnach ein nur geringes Risiko für Gewitter. Die Tiefstwerte liegen bei 13 bis 7 Grad.

Am Dienstag soll es dann erst mehr Sonne geben, anschließend mehr und mehr Bewölkung und schauerartiger Regen. Dabei kommen örtlich Gewitter. Die Höchstwerte liegen laut DWD bei 17 Grad im Schwarzwald bis 22 Grad an der Tauber. Dazu kommen schwacher bis mäßiger Wind aus Nordwest sowie frische, mit Gewittern stürmische Böen.

Bei Gewittern auch stürmische Böen

In der Nacht zum Mittwoch soll es weiter regnen, teils schauerartig verstärkt sowie vor allem zunächst auch noch gewittrig mit starken Böen. Die Tiefstwerte liegen laut Vorhersage bei 11 bis 6 Grad.

Wechselnd bis stark bewölkt und wiederholt Schauer, örtlich sogar Gewitter, meldet der DWD für Mittwoch. Dazu kommen Höchstwerte im Bergland von 14, sonst bis 19 Grad - und schwacher bis mäßiger Nordwestwind mit frischen bis starken, bei Gewittern auch stürmischen Böen.