Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nein, die drei Well-Schwestern passen in keine Schublade. Volksmusik? Kabarett? Witzige Alltagsszenen und haarsträubend alberne Geschichten? Bei den „Wellküren“, so der Name des urbayrischen Trios, ist von allem etwas dabei.

Die Mischung allerdings, wenn zum Beispiel auf beschauliche Zithermusik knallharte Söder-Satire folgt, die dürfte ohne Vorbild sein. Am Freitag sind Moni, Burgi und Bärbi Well mit