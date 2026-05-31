Mit mehr als einem Dutzend Stationen lockte die vierte Landauer Kunstnacht Kunstliebhaber, Nachtschwärmer und Genießer am Freitag in die Innenstadt.

In altehrwürdigen Häusern, privaten Kunstgalerien oder neuen Bankhäusern trafen Besucher auf unbekannte Werke von bekannten Künstlern und auf neue künstlerische Positionen junger Künstler.

Kaum schöner als an diesem heißen Frühlingstag hätte sich Landau ab dem späten Nachmittag präsentieren können. Zwar verlief die erste Stunde der Kunstnacht wegen sommerlichen Temperaturen noch eher ruhig, dann aber füllten sich die Straßen und Plätze, die Galerien und Museen. Menschen in luftig leichten Sommerkleidern hatten sich vor dem Start durch das angenehm leichte Kunst-Spektakel ihren persönlichen Rundweg ausgewählt, um bis 23 Uhr möglichst viele Stationen besuchen zu können. Wer wollte, stieg in einen Waggon des Kunstbähnels ein und ließ sich ganz einfach beschwingt durch Landaus Straßen chauffieren.

Arbeiten von Jim Avignon im Atelier-Salon. Foto: Barbara Eichenlaub

Ging es an diesem Nachmittag auch im Strieffler-Haus erst noch verhalten los, stellen die Helfer in dem ehemaligen Wohnhaus von Heinrich Strieffler und seiner Familie, darunter die Tochter Marie, kurz nach 18 Uhr fest: „Aha, jetzt ist wohl ein Bus angekommen.“ Jedes Zimmer des wunderschön erhaltenen Hauses wurde von Besuchern regelrecht geflutet, ein besonders großer Anziehungspunkt war das neu zu sehende Gemälde „Pfälzer Bauernstube ( Nußdorf)“ aus dem Jahr 1987. Die zweite Vorsitzende des Strieffler-Haus-Kunstvereins, Sigrid Weyers, erklärte, dass sich das Bild von den anderen Heinrich-Strieffler-Werken abhebe, weil es eine Interieur-Szene zeige und die gemalten Personen sogar namentlich bekannt seien.

Der Verein habe wegen der neuen Leihgabe, die er gerne ankaufen würde, den Ausstellungsraum passend umgestaltet. „Leider suchen wir noch jemanden, der sich mit Spinnrädern auskennt und unseres überarbeitet, damit es wieder funktioniert“, ergänzte Weyers. Neben den Strieffler-Werken wurde das Ensemble um abstrakte „Menschen-Bilder“ der Malerin Karin Engelbrecht ergänzt.

Die Kunst von Jim Avignon

Nach diesem Blick auf die Kunst der Striefflers hätte der Kontrast zur Ausstellung von Jim Avignon im Atelier-Salon kaum größer sein können. In dem großen Atelierraum hing herrlich schräge, bunte, auch fröhlich stimmende Gegenwartskunst. Sie war schwer einzuordnen, zeigte reduzierte, an Comicfiguren erinnernde Figuren, hier und da einen Hauch geometrisch-kubistische Umgebung, Schriften und geheimnisvolle Zeichen. Vor solch einer Kulisse schmeckte ein Glas kühler Pfälzer Wein noch besser. Etwas versteckt in der Burghofgasse hatte der Künstler und Grafiker einfach einige seiner Drucke aus der Serie „Autokraten“ auf die Straße gestellt.

Ein „Soft Opening“

Ganz spontan hatten sich auch die Inhaberinnen einer neuen Landauer Kunststätte entschlossen, an diesem Tag eine Art „Soft Opening“ zu machen. Elisa Deßloch und Linrui Dai-Bader haben in der Husarengasse 3 & Theaterstraße 17 ihr „Form+Flow-Studio“ eröffnet. Es soll ein Raum werden „für Kunst, Kreativität und echten Flow“. Höhepunkt der ultra-modernen und doch angenehm gestalteten Räume war der Action-Painting-Raum, den Besucher richtig cool fanden. Um eher kühle Farben, nämlich um Blau in vielen abstrakten Facetten, ging es im Atelier Vieregg, wo der Künstler gerne seinen Gästen seine Gedankenspiele und Emotionen erläuterte, die hinter seinen Werken steckten. Eine weitere Galerie, die „Aparte Kunst Galerie“, schien zeitweise fast aus den Nähten zu platzen, so dicht standen Kunstfreunde in den Räumen direkt am Marktplatz, um Fotokunst, Malerei oder Objekte verschiedener Künstler anzusehen.

Etwas ganz Besonderes war die am Freitag zum ersten Mal geöffnete Ausstellung mit Werken des abstrakten und renommierten Malers Max Ackermann. Der Galerie Z im Frank-Loebschen Haus war es gelungen, diesen Blick auf das Schaffen eines Wegbereiters der abstrakten Malerei in der Pfalz zu ermöglichen.

Kunst in der Kirche

Beeindruckend, fast kontemplativ, wirkten die Bildbanner in der stillen, erfreulich kühlen Katharinenkapelle. Die zwölf Rauminstallationen wurden durch das Künstlerpaar Lee und Dieter Schramm entworfen, die damit eine angenehme Insel der Meditation in dem schlichten Kirchenraum schufen. Das Haus zum Maulbeerbaum ist ja an sich schon ein Kunstwerk, mit seinen alten Gemäuern, die vor ihrem endgültigen Verfall gerettet wurden. Mit seinem Jahrhunderte-alten Charme und einer Wendeltreppe, die aus heutiger Statiker-Sicht im Grunde gar nicht existieren dürfte. Aber gerade dieses historische Ambiente passte perfekt zur Fotokunst von Studierenden der RPTU in Landau und ihrem Experiment mit einer ganz schlichten, aber doch gut funktionierenden Camera Obscura. Um Licht- oder Durchblicke ging es auch bei der Glaskunst von Elke Pfaffmann, die einen Konferenzraum der VR Bank Südpfalz bespielte. Besucher betrachteten die herrlich mehrdeutigen Glasobjekte mal von Weitem, dann ganz aus der Nähe, von vorne oder von hinten, entdeckten dabei immer wieder neue Facetten des mit unterschiedlichen Techniken bearbeiteten und gestalteten Glases.

Regelrecht auf Entdeckungstour ging es in den Räumen der Villa Streccius. Da hingen bedruckte Stoffbanner von einer hohen Decke, die durchschritten werden konnten. Unzählige Draht-Spiralen bedeckten den historischen Parkettboden, am besten in der Hocke zu betrachten. Drucke in einer Farbigkeit, die an alte Fotografien erinnerten, irritierten mit modernen Motiven. Es machte Spaß, auch kurz vor 23 Uhr, als die Außentemperatur noch bei über 20 Grad lag, sich auf die junge Kunst von Lea Decker, Hetty Hollm, Joel Müller oder Elpida Tsaousidis einzulassen. Genauso wie den Führungen und der Musik im Alten Kaufhaus zu lauschen, sich von aufwendigen Installationen in der Marienkirche inspirieren zu lassen oder an einem raumfüllenden Leporello im Haus am Westbahnhof entlang zu schlendern.