Heinrich Bölls „Die verlorene Ehre der Katharina Blum“ ist ein zeitlos aktueller Stoff, darüber täuschten die Kostüme im Stil der 1970er nicht hinweg.

Ein paar reißerische Schlagzeilen, gewürzt mit aus der Luft gegriffenen Verdächtigungen, und schon ist das Leben eines Menschen zerstört. Wie schnell so etwas geht, hat der Schriftsteller Böll schon 1974 durchdekliniert, lange vor dem Siegeszug der Social Media. Und die Württembergische Landesbühne Esslingen hat bei ihrem Gastspiel in der Landauer Festhalle eine dichte Atmosphäre geschaffen, und das, obwohl die Darsteller ohne Microport in der hinteren Saalhälfte nicht immer gut zu verstehen waren.

Die Bühnenversion von Bölls Roman stammt von John von Düffel. Er verpackte die Handlung in eine Reihe von Dialogen und Monologen. Ein paar mobile Wände, ein Tisch, ein Stuhl, das reduzierte Bühnenbild reichte völlig aus. Entscheidend sind hier die Darsteller, allen voran Elif Veyisoglu als Katharina Blum. Ihre langen schwarzen Locken auf den leuchtend roten Outfits, ihre Art sich im Tanz zu wiegen, all das kündete schon vor dem ersten Wort an, dass es sich hier um eine freie, selbstbestimmte Frau handelt. Katharinas Spitzname „Nonne“ heißt nur, dass sie nicht jeden Mann in ihr Bett lässt. Nur den Ludwig, den sie bei einer privaten Party kennenlernt, den schon, in den hat sie sich verliebt. Am Morgen ist der Ludwig verschwunden, dafür steht die Polizei vor der Tür.

Die Reaktionen kommen prompt, 1974 genauso wie heute

Sie sucht Ludwig Götten als Bankräuber und mutmaßlichen Mörder. Oliver Moumouris gibt den aufbrausenden Hauptkommissar Beizmenne als good cop und bad cop in einer Person. Aber egal wie er Katharina zu Leibe rückt, die er einfach gleich zum Verhör mitnimmt, und das im keineswegs zufälligen Beisein der Presse, – sie lässt Beizmennes Kumpelhaftigkeit ebenso an sich abprallen wie seine Wutausbrüche.

Reyniel Ostermann verleiht seinem Adlatus, dem Kriminalassistenten Moeding, eine unangenehme Art. Noch viel unangenehmer spielt Ostermann den Journalisten Werner Tötges. Tötges schreibt für ein großes Boulevardblatt und weiß, wie man Auflage (heute Klickzahlen) generiert. Geradezu virtuos und widerwärtig genießerisch zerlegt er Katharinas Charakter. Er nimmt ihr nicht nur die Ehre, sondern eigentlich die ganze Existenz.

Er gräbt in ihrer Vergangenheit, fördert den Ex-Mann zutage, belästigt die todkranke Mutter, die daraufhin stirbt. Als lüsternes „Räuberliebchen“, sprich Gangsterbraut, stellt er sie dar. Die Reaktionen kommen prompt, 1974 genauso wie heute. Über Katharina ergießt sich der Hass von völlig Unbeteiligten. Sie traut sich nicht mehr, in ihrer hart erarbeiteten Eigentumswohnung zu bleiben, denn die Drohungen kommen auch aus der Hausgemeinschaft. Ohne irgendwelchen Theaterdonner zeigen allein die Texte, wie schnell Menschen bereit sind, von einem anderen das Schlimmste anzunehmen.

Unaufgeregt und zugleich sehr eindringlich

Katharinas einzige Freunde sind ihre Arbeitgeber. Florian Stamm legt den gutmütigen Industrieanwalt Dr. Blorna als Gemütsmenschen an. In der Auseinandersetzung mit seiner Frau, der von Lily Frank temperamentvoll gespielten Architektin Trude, kristallisiert sich schließlich heraus, dass Blorna in Katharina verliebt ist. Nur helfen kann er ihr nicht. Trude löst das Rätsel um Katharinas „Herrenbesuch“, der sie bei der Polizei und der Presse so verdächtig macht.

Katharina selbst hält auch den schlimmsten Anschuldigungen stand, die ermittelnden Beamten kommen bei ihr nicht weiter. Ihr gefährlichster Feind allerdings ist Tötges, der virtuos jede Aussage aus Katharinas Familie und Freundeskreis ins Gegenteil verdreht. Als Katharina aufbegehrt und vom Staatsanwalt den Schutz des Staates für sich einfordert, lässt der Staatsanwalt sie ungerührt auflaufen. Aus Sicht des Autors sind weder die Presse noch der Staat Freunde der Bürger.

Als Katharina im Krankenhaus erfährt, dass ihre Mutter an der Aufregung durch Tötges Besuch gestorben ist, zerbricht etwas in ihr. Elif Veyisoglu bringt das völlig unaufgeregt und zugleich sehr eindringlich zum Ausdruck. Sie lädt Tötges zum Exklusivinterview in ihre Wohnung ein. Und dann sieht man, warum Böll seinem Roman den Untertitel gab: „Wie Gewalt entstehen und wohin sie führen kann.“