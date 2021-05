Thomas Schulz ist Pate für Jungschiedsrichter und hat zwei Pokalendspiele geleitet. Als Logistik-Meister ist er für mehrere Mitarbeiter verantwortlich. Der 53-Jährige erzählt, wie ihn Einsätze in der Bananenflankenliga berührt haben.

Der 53-jährige Landauer Thomas Schulz ist einer der erfahrenen Schiedsrichter im Fußballkreis Südpfalz. Seit 30 Jahren ist er dabei. Schulz pfeift für den SV Landau West. Er wohnt direkt am Sportplatz. Er war auch schon für den TB Jahn Zeiskam aktiv. Aufgewachsen ist er in Mittelbaden. Beim FC Rastatt 04 kickte er in allen Jugendteams. Als Verteidiger.

Vor 32 Jahren kam er in die Südpfalz. Zunächst wohnte er in Böchingen. Gerolf Preiß holte ihn zum TSV Venningen/Fischlingen, er war dort Trainer. Nach drei Jahren ging Schulz zur SpVgg Bad Bergzabern. Einer seiner Trainer war der heutige Kreisvorsitzende Karl Schlimmer. Schulz erlebte die sportliche Blütezeit der Kurstädter mit. Mitspieler hießen Uwe Huth, Uwe Hau und Ernst Jacoby. Die Schwarz-Weißen schafften den Durchmarsch von der B-Klasse in die Bezirksliga.

„Ich war einfach neugierig“

Mit 32 Jahren hörte er als Fußballer auf. In den Kreis der Schiedsrichter kam er eher zufällig: „Es wurde ein Lehrgang in der Sportschule in Edenkoben angeboten. Ich war einfach neugierig.“ Schulz machte durch gute Leistungen auf sich aufmerksam, nach sechs Jahren war er Landesliga-Schiedsrichter. Besonders in Erinnerung sind ihm die Südwestpfalzderbys TuS Heltersberg - FV Geiselberg und SG Bruchweiler - FC Dahn.

Als Assistent von Alexander Schlutius, Jochen Braun und Tobias Christ schaffte er es bis in die Oberliga. Da freute sich Schulz immer auf die Begegnungen mit den Traditionsclubs TuS Koblenz und Wormatia Worms. Er muss seinen Job an der Linie gut gemacht haben: Schlutius und Braun schafften es bis in die Regionalliga, Christ war als Referee viele Jahre in der Zweiten Bundesliga und als Assistent in der Ersten Liga tätig.

Mit Kleff, Briegel und Wosz

Nach acht Jahren verabschiedete sich Schulz freiwillig aus Altersgründen vom höherklassigen Amateurfußball. Bis vor zwei Jahren leitete er noch Partien in der Bezirksliga, seitdem ist er noch bis zur A-Klasse im Einsatz.

Er leitete zwei Kreispokalendspiele: In den 1990er-Jahren in Billigheim die Begegnung Spielvereinigung Oberhausen/Barbelroth - SV Roschbach und am 1. Mai 2018 im Annweilerer Trifelsstadion vor 1300 Zuschauern TuS Frankweiler/Gleisweiler/Siebeldingen - TSV Freckenfeld.

Nach einem Einsatz bei einem Benefizspiel der Lotto-Elf in Dammheim saß er beim Essen mit Wolfgang Kleff, Hans-Peter Briegel und Dariusz Wosz zusammen. Besonders berührt haben ihn die Einsätze in der Bananenflankenliga, einem Fußballprojekt für Kinder mit geistiger Beeinträchtigung: „Da erlebe ich die pure Freude am Fußball. Die Spieler feiern auch den Ehrentreffer zum 1:5 und lassen unabhängig vom Ergebnis nie die Köpfe hängen.“

Im September nach Südtirol

Seit über zehn Jahren fungiert er als „Pate“. Er begleitet Schiedsrichter-Neulinge zu ihren ersten drei Spielen, bespricht in der Halbzeit und nach der Partie knifflige Spielsituationen mit ihnen. Ein „Patenkind“ war Meike Trauth gewesen, sie ist heute eine von sieben Schiedsrichterinnen im Fußballkreis. Es gilt auch, die jungen Kollegen vor verbalen Attacken von außen in Schutz zu nehmen. „Das Patensystem ist ganz wichtig. Sonst werfen wir die meist jungen Unparteiischen zum Fraß vor“, sagt Schulz. Aus seiner Sicht ist der gegenseitige Respekt in den vergangenen 20 Jahren erheblich gesunken.

Schulz will dabeibleiben, solange er läuferisch mithalten kann. Sein großes Hobby ist das Wandern, meist im Pfälzerwald. Im September geht er mit seiner Partnerin zum Wanderurlaub nach Südtirol. Schulz hat eine Lehre als Gärtner abgeschlossen. Danach arbeitete er 21 Jahre bei Gummi-Mayer in der Logistikabteilung. In Abendkursen hat er sich zum Logistikmeister weitergebildet. Er ist bei der Firma Hornbach im Warenausgang des Logistikzentrums tätig, trägt dort die Verantwortung für zwölf Mitarbeitende.