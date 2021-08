Meike Trauth ist die erste Frau, die ein Kreispokalendspiel der Männer gepfiffen hat. Gerade hat sie Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen. Wenn ihre Tochter in den Kindergarten geht, will sie wieder in der Bezirksliga aktiv sein.

Die Torgefährlichkeit der Stürmerin sprach sich herum. Meike Trauth wurde regelmäßig in die Südwestauswahl berufen. Mit 40 ist sie eine von sieben Schiedsrichterinnen im Fußballkreis Südpfalz. Sie war 2016 die erste Frau, die für ein Kreispokalendspiel der Männer angesetzt war.

Als Schiedsrichterin legt sie eine Babypause ein. Zurzeit laufen ja ohnehin keine Spiele. Ihre kleine Tochter ist zwei Jahre alt. Dennoch arbeitet Trauth in Vollzeit. Bei der Erziehung unterstützen sie ihre Frau und die beiden Großmütter.

Mit Sondergenehmigung zu Dammheim

Trauth leitete vor Corona Partien bis zur Bezirksliga. Als Assistentin von Dorian Schurer hat sie es in die Verbandsliga geschafft. Zuvor war sie eine erfolgreiche Fußballerin. In Landau geboren und aufgewachsen, begann sie mit vier Jahren beim Horstsportverein bei den Jungs mit dem Kicken. Dort spielte sie bis zum Erreichen der Altersgrenze in der C-Jugend. Sie erinnert sich an das Ausscheiden: „Es war ganz schlimm. Für mich ist damals eine Welt zusammengebrochen.“ Sie wechselte zu den Frauen des SV Dammheim, spielte dort mit einer Sondergenehmigung. Nach zwei Jahren ging sie zum FSV Offenbach in die Verbandsliga.

„Ich war wie Mario Gomez“

Beim Länderpokal in Duisburg schaffte Trauth es in den Notizblock der damaligen Bundestrainerin Tina Theune. Sie wurde zu einem Sichtungslehrgang der Nationalelf eingeladen. Voraussetzung wäre aber der Wechsel zu einem großen Club gewesen. Trauth entschied sich für den Verbleib bei ihrer Familie und die Fortsetzung ihrer Ausbildung. Ihre damalige Stärke beschreibt sie so: „Ich war wie Mario Gomez. Fehlende Laufbereitschaft kompensierte ich mit dem Wissen, wo das Tor steht.“

Sie spielte für den FV Dudenhofen in der Regionalliga und dann rund zehn Jahre für den SV Viktoria Herxheim in der Verbandsliga. Mit 30 Jahren musste sie wegen eines komplizierten Kreuzbandrisses ihre Karriere beenden. Zwei Jahre trainierte sie die U17-Juniorinnen der Viktoria in der Regionalliga.

Zu spät umgestiegen?

Weil sie dem Fußball verbunden bleiben wollte, legte sie im Oktober 2011 die Schiedsrichterprüfung ab. Bei ihrem ersten Spiel betreute Thomas Schulz sie. Der war voll des Lobes und nahm sie gleich an der Linie in der Bezirksliga mit.

„Ich hätte viel früher als Schiedsrichterin beginnen sollen. Ich denke, da hätte ich es weiter gebracht wie als Spielerin. Doch mit 30 Jahren war ich für die höheren Klassen einfach schon zu alt“, sagt Trauth.

Unaufgeregt

Sie leitete zuletzt bis zu 100 Partien jährlich. Sie wird oft für brisante Derbys oder Partien mit einer negativen Vorgeschichte eingeteilt. Ihre ruhige, unaufgeregte Art kommt bei den Spielern an. Vorurteile oder gar Anfeindungen wegen ihres Geschlechts hat sie noch nicht erfahren. „Ich versuche, einfach die Ruhe zu bewahren und ohne Vorurteile in die Begegnung zu gehen.“

Nach dem Spiel bleibt sie gerne auf einen Radler und eine Bratwurst. Karrierehöhepunkt war die Leitung des Kreispokalfinales SV Büchelberg - FSV Freimersheim (3:0) vor 1300 Zuschauern am 15. Juni 2016 in Hatzenbühl.

Rückkehr hängt von Tochter ab

Mehr Frauen für die Schiedsrichterei zu begeistern, hält sie für ein schwieriges Unterfangen. Sie denkt, dass fußballbegeisterte Mädchen einfach selbst spielen wollen. Sie kann sich gut vorstellen, wieder Spiele zu leiten. Sie meint: „Wenn wir Corona im Griff haben und meine Tochter in den Kindergarten geht, dann habe ich den Anspruch, wieder in die Bezirksliga zurückzukehren.“

Trauth pfeift für die FSV Freimersheim. Mit ihrer kleinen Familie lebt sie in Insheim. Bei einer großen Spedition in Karlsruhe hat sie Fachkraft für Lagerlogistik gelernt. Seit 2016 arbeitet sie in ihrem Beruf bei der Firma Eberspächer in Landau. In ihrer Freizeit wandert sie oder fährt Fahrrad.