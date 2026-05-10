Wer sagt denn, dass alte weiße Männer nur miesepetrig sein können? Justina Lee Brown brachte einen ganze Saal von ergrauten Musikfans mit Charme und Groove auf Trab.

Die Zeit, in der viele der Zuschauer im Saal musikalisch sozialisiert wurden und Afro-Beats auf keinem Festival fehlen durften, ist lange vorbei. Das war sie auch schon, als Justina Lee Brown 2019 von der Schweiz aus die Bluesszene mit „Black & White Feeling“ eroberte. In dem Eidgenossen Nic Niedermann hatte die Sängerin, die mit ihrer Mutter in den Straßen von Lagos aufwuchs, einen Unterstützer gefunden, mit dem sie ihre Songs produzieren konnte. Die Sängerin mit dem warmen, dunklen Timbre gewann mit dem Gitarristen die Swiss Blues Challenge, erreichte 2020 das Halbfinale der International Blues Challenge in Memphis und 2022 in Malmö den zweiten Platz der European Blues Challenge.

Jetzt ist sie mit „Echoes of Home“ auf Tour. 20 Jahre lang habe sie kein afrikanisches Album mehr produziert, erzählt die 41-Jährige in einer munteren Mischung aus deutschen Brocken und Pidgin-gefärbtem Englisch. Das Album, herausgekommen 2025, habe sie für ihre Community daheim geschrieben, um zu zeigen, „dass ich sie nicht vergessen habe“.

Image als Afro-Pop-Queen abgelegt

Das zeigt Justina Lee Brown auch mit ihrer Stiftung, mit der sich die Musikerin für Kinder aus solchen Verhältnissen einsetzt, in denen sie selbst aufwachsen musste: ohne genügend Essen, Schutz, Sicherheit, Schulbildung. Mädchen wie „Billiki“, von dem sie auf ihrem Album „Lost Child“ (2023) in einem nigerianischen Dialekt singt. Vielleicht lebte das in Lagos’ großem schwimmenden Slum Makoko, dessen Räumung erst im Januar durch die Nachrichten ging.

Justina Lee Browns Botschaften berühren, gerade weil sie mit dem Hintergrund eigener Erfahrung Empathie wecken kann. Auch ihre gitarrenfokussierte Musik, eine groovende Mischung aus viel Funk, Soul, R&B, Blues, afrikanischen und karibischen Klängen und sogar Rap-Einflüssen, ist frei von bloßer Folklore – selbst bei einer eher einfach gestrickten Hymne wie „One Love Africa“, die auch von Shakira stammen könnte. Oder Poprock-Nummern wie „On My Way“ im Stil von Anastacia. Sie hat einfach ein Händchen für locker-flockige Verpackung und eingängige Refrains, so auch in „No Time“. Doch das mit dem Kracher „Omo 2 Sexy“ noch in ihrer Heimat erworbene Image als Afro-Pop-Diva hat sie längst abgeschüttelt.

Energetische Bühnenshow

Geblieben ist die einnehmende energetische Bühnenshow, mit der dieses „crazy girl“, wie sie sich selbst gerne nennt, den kompletten Saal zum Tanzen und Mitsingen animiert. Dabei trägt sie die Animation nie zu dick auf. Im beileibe nicht ausverkauften kleinen Saal mag sich selbst bei Funksongs, die wie in alten Zeiten Minute um Minute treiben, niemand entziehen.

Mit einem Quintett ist sie nach Karlsruhe gekommen: mit dabei ihr langjähriger Begleiter David Stauffacher am Perkussion-Instrumentarium um Congas und Djembe, Carlo Menet mit funkigen Licks an der Gitarre, Lou Luis Cruz aus Kolumbien am Bass, Cesar Correa aus Peru an den Keyboards und Christian Bosshard am Schlagzeug. Sie alle bekommen in dem anderthalbstündigen Konzert auch mal die Chance, ihre Fähigkeiten kurz solistisch vorzustellen.

Beileibe nicht alle Songs sind von trauriger Natur in Erinnerung des Elends in der Heimat. „Mr. Bizi Bizi“ erzählt, wie Ingo Insterburgs 70er-Jahre-Hit „Ich liebte ein Mädchen“, von einem Typen, der in jeder Stadt eine Freundin hat. Das Temperament ist freilich ein ganz anderes. Aber oft geht es Justina Lee Brown um universelle Themen wie im schwermütigen Blues „Dariji“, der in nigerianischem Dialekt mahnt, dass sich die Welt nur heilen lasse, wenn wir aus tiefem Herzen um Vergebung bitten.