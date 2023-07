Zum dritten Mal veranstaltet die Stadt Wörth mit ihrem Format „Wörther Sommer – Kultur im Freien“ ein Bühnenprogramm unter freiem Himmel. Das Open-Air-Wochenende Mitte Juli bietet zwei Abendveranstaltungen und eine Matinee für die ganze Familie.

Los geht es am Freitag, 14. Juli, 20.30 Uhr, mit zwei Lokalmatadoren: Der Komiker Roland Maier, der in Maximiliansau lebt, und der Karlsruher Musiker Stefan Wurz bringen ihr Programm „Gut verpackt“ auf der Sommerbühne. Darin geht es um die Tücken des Alltags, die Maiers Alter Ego Karl-Heinz als „Neurentner“ erlebt. Denn er hat genauso viel Stress und Ärger wie vorher, nur mit einem anderen Chef: seiner omnipräsenten Frau Ilse.

Crossover mit Spark

Am Samstag, 15. Juli, 20.30 Uhr, wollen die renommierte Klassikband Spark, die mit dem Echo-Klassik ausgezeichnet wurde, und die Karlsruher Jazzsängerin Sandie Wollasch ein mitreißendes Crossover aus Klassik, Pop, Jazz und Avantgarde auf die Sommerbühne bringen. Dazu gehören Pophits, Jazzstandards und Filmmusiken. Spark streut zudem Instrumentalstücke aus ihrem breiten Repertoire ein, von einem feurigen Konzert aus der Feder Johann Sebastian Bachs bis zu Eigenkompositionen der Gruppenmitglieder. Das reiche Instrumentarium der Band umfasst Violine, Viola, Violoncello, Klavier und Melodica sowie eine Sammlung aus über 20 verschiedenen Flöten.

Puppentheater aus Neuwied

Die Freie Bühne Neuwied lässt am Sonntagvormittag, 16. Juli, ab 11 Uhr, die Puppen tanzen. Temporeich und fantasievoll erzählen die Akteure in einem Musical die Geschichte von Juri und seinem Lama, die zu Stars im kleinen Zirkus Aruba werden. Die Direktorin des großen Zirkus Kosnoj will die beiden abwerben, und dabei ist ihr jedes Mittel recht. „Juri & das AlpakaLama Drama“ wird mit Schauspielern und Großpuppen für Zuschauer ab 5 Jahren gespielt.

Info

Die Open Air-Bühne wird vor dem Haupteingang der Festhalle aufgebaut, bei schlechtem Wetter können die Veranstaltungen in die Halle verlegt werden. Infos zum Wörther Sommer finden sich im Netz unter www.woerth.de/kultur. Karten gibt es bei der Stadt Wörth unter Telefon 07271 131444, per E-Mail an kulturtickets@woerth.de sowie bei Reservix.