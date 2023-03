Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Mittwoch starten in Karlsruhe die Schlosslichtspiele. Die Fassade des Schlosses wird bis zum 3. Oktober wieder als Leinwand dienen, nachdem das Festival im vergangenen Jahr nur virtuell lief. Außerdem sind Lichtspiele auch an anderen Orten der Stadt zu erleben.

Insgesamt zwölf Fassaden sollen die Zuschauer zu einen kleinen Stadtrundgang einladen. Kürzer, dezentraler und ohne Getränke- und Essensstände am Schlossplatz will die Karlsruher Marketing-