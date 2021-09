Mit einer Auflage von täglich 236.836 Exemplaren (verkaufte Auflage lt. IVW, 1. Quartal 2020) und 561.000 Lesern sind wir der größte regionale Tageszeitungsverlag in Rheinland-Pfalz. Um einen optimalen Einstieg in das Berufsleben zu ermöglichen, bieten wir aktuell verschiedene Möglichkeiten zur Ausbildung in unserem Medienhaus an.

Die erste Ausgabe der Rheinpfalz erschien wenige Monate nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs am 29. September 1945. Die Gründung der Medien Union folgte 1947. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Rheinpfalz bereits eine Auflage von 200.000 Exemplaren. 1964 überließ Josef Schaub seinem damals 26-jährigen Sohn Dieter Schaub die Geschäftsführung. 1971 plante dieser, das nordbadische Konkurrenzblatt Mannheimer Morgen zu kaufen, was jedoch scheiterte. Nach dem Jahrtausendwechsel blieb aber auch die Rheinpfalz nicht von der Medienkrise verschont. Im Sommer 2003 kündigte Verleger Thomas Schaub, Sohn von Dieter Schaub, einen harten Sanierungskurs an. Ein Drittel der damals 600 Stellen sollte laut Medienberichten wegfallen.