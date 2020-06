Die Pochers kommen am Samstag, 27. Juni, um 21.30 Uhr ins Karlsruher Autokino auf den Messplatz am Schlachthof. Mit dabei haben sie ihr jüngstes „Baby“: ihren neuen Podcast „Die Pochers hier!“, den sie live auf die Bühne bringen. Darin Erzählen Amira und Oliver Pocher, was die Woche über bei ihnen so alles passiert ist, was sie beschäftigt. Oliver Pocher verspricht die schonungslose Wahrheit, Amira sieht sich schon die Scherben zusammenkehren. Der Podcast kletterte innerhalb von 48 Stunden auf Platz zwei der iTunes-Charts. Informationen und Tickets ab 26,50 Euro im Netz unter.