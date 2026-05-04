Finnische Folkmusik eröffnet am 9. Mai die Konzertsaison im Hainfelder Atelier29.

Hausherr Bernd van Huet eröffnet dabei erstmals den alten, jetzt neu für Konzerte ausgebauten Gewölbekeller seines Anwesens. Dort gibt es auch mehr Platz für Zuhörer als im bisherigen Konzertsaal.

Die Gruppe Thalamus ist in Hainfeld nicht unbekannt: Die Finnen sind schon 2019 hier aufgetreten. Ihre akustische Musik, die alte Volkslieder aufgreift und neu interpretiert, kam sehr gut an. Die Gruppe ist in ihrer Heimat sehr bekannt, die Deutschland-Tour wird von der Deutsch-Finnischen Gesellschaft organisiert.

Gleich am nächsten Tag, Sonntag, 10. Mai, gibt es eine selten zu hörende Kombination: Gitarre (Nicolás Perez) trifft Bandoneon (Facundo „Peke“ Dima). Beide stammen aus Buenos Aires und haben dort Tangomusik studiert. Beide Instrumente haben eine Tango-Tradition, auf das Zusammenspiel darf man gespannt sein. „Die Nacht der Tango-Gitarre“ verspricht ein mitreißendes Vergnügen mit heißen Rhythmen und virtuosen Musikern.

Die nächsten Jazztage in Hainfeld

Zu den fünften Jazztagen, die am 15. Mai beginnen, kommen viele alte Bekannte. Die Eröffnung machen Johanna Summer (Piano) und Jakob Manz (Saxophon), gleich am nächsten Tag gibt es wegen der Nachfrage schon ein Zusatzkonzert der beiden jungen Musiker.

Neu bei diesen Jazztagen ist das Duo Wolfgang Torkler (Piano) und René Bornstein (Kontrabass), das am Samstag, 23. Mai, auftritt. Ihre Musik ist voller Ruhe und Wärme, lädt ein zum Zuhören und Entspannen. Die Freude des Duos an Klang und Harmonie verzaubert die Zuhörer. Das Publikum erlebt im besten Sinne eine Entschleunigung. Das ist nichts für Bebopper, aber wer in angenehme Musik entspannt eintauchen möchte, ist hier genau richtig. Die Stücke entwickeln sich oft aus kleinen Motiven, was etwas an Minimal Music erinnert. Torkler studierte Jazz-Klavier und Komposition in Dresden und am Berklee College in Boston. Bornstein studierte ebenfalls in Dresden und befasst sich besonders mit improvisierter Musik. Als Komponist hat er für das Staatstheater Dresden gearbeitet.

Musikalische Reisenotizen

Am Sonntag, 24. Mai, gibt es ein Wiederhören mit den Tuesday Microgrooves aus Graz, die mit einem neuen Programm nach Hainfeld kommen. „The Raw Book of Music – Part 2“ bringt neue musikalische Reisenotizen aus aller Welt. Der Südpfälzer Pianist und Komponist Adrian Rinck ist bestens bekannt in der Metropolregion. Er kommt wieder mit Julian Losigkeit (Drums) und Jan Mikio Kappes (Bass) am Mittwoch 27. Mai.

Noch ein Pianist, nämlich Olaf Polziehn, tritt am Freitag, 29. Mai in Hainfeld auf. Er hat schon mit Größen wie Randy Brecker, Quincy Jones, Al Jarreau und vielen mehr gespielt. Arrangeur und Bandleader Bob Minzer lobt seine Kenntnis der Tradition in Verbindung mit seinem Mut zu neuen Ideen.

Mathyas Bartha (Piano) und Frank Roberscheuten (Saxofon) haben in Hainfeld schon den besten Eindruck mit swingenden Jazzstandards gemacht. Sie wollen mit ihrer Spielfreude die Zuhörer am Sonntag, 31. Mai begeistern. Bei ihrem ersten Auftritt in Hainfeld kam Pianistin Julia Hülsman alleine – was für sie eher ungewöhnlich ist. Jetzt kommt sie mit Christopher Dell am Vibraphon. Er studierte Jazz in Hilversum und Berklee und verbindet Jazz und Neue Musik, war Dozent an der Darmstädter Akademie für Tonkunst und spielt im Quartett von Schlagzeug-Star Wolfgang Haffner. Die spannende Begegnung Hülsmann/Dell ist am Samstag, 6. Juni.

Hommage an eine Reiseschriftstellerin

Zum Abschluss der Jazztage kommt das Martin Listabarth Trio ins Atelier29. Im Gepäck hat das Trio sein neues Album „In her Footsteps“, das die Lebensgeschichte der Weltreisenden Ida Pfeiffer musikalisch nacherzählt. Sie war die erste Frau, die im 19. Jahrhundert als Reiseschriftstellerin vier Kontinente bereiste und beschrieb. Mitspieler des Pianisten Listabarth sind Gidi Kalchhauser (Bass) und Sebastian Simsa (Schlagzeug). Das Abschlusskonzert ist am Sonntag, 7. Juni. Von 23. Juni bis 12. Juli folgt eine Konzertreihe, die dem Motto des rheinland-pfalzischen Kultursommers gewidmet ist: Die Goldenen Zwanziger. Im Spätsommer gibt es das sechste Internationale Klavierfestival vom 19. August bis 20. September.

Info

Alle Konzerte beginnen am frühen Abend um 19 Uhr. Mehr Termine und Informationen online unter hainfeld-atelier.de

