Das „Irish spring Festival of irish folk music“ machte mit neun Sängern, Musikern und einer Tänzerin am Samstag einen Tour-Stopp in Kapsweyer. Wundervolle Balladen und schnelle, rhythmische Lieder begeisterten das Publikum und brachten den Flair der grünen Insel in die voll besetzte Halle. Doch der viel beschworene Funke zwischen Künstlern und Publikum sprang nur hin und wieder über.

Seit vor über 20 Jahren das Irish Spring Festival ins Leben gerufen wurde, touren irische Künstler regelmäßig im Frühjahr durch Deutschland, bespielen Bühnen