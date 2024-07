In diesem Jahr besteht die Literarische Gesellschaft in Karlsruhe seit einem vollen Jahrhundert. Mit rund 7000 Mitgliedern wirkt sie vom historischen Prinz-Max-Palais mitten in der Stadt weit über die Region am Oberrhein hinaus.

Am Anfang ging es eher um das Bewahren und weniger um Aufbruch. Oder wie es der heutige Geschäftsführende Vorsitzende Hansgeorg Schmidt-Bergmann sagt, um eine kulturelle Initiative in liberal-monarchistischer