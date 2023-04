Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Eins der beiden größten Gemälde in der Karlsruher Kunsthalle stammt von einem Pfälzer: das klassizistische Bild „Das Gastmahl des Plato“ von Anselm Feuerbach. Jetzt geht das Monumentalwerk auf die Reise.

An den Speyerer Maler Anselm Feuerbach, geboren 1829 in Speyer und gestorben 1880 in Venedig, erinnert nicht nur eine Gedenkstätte in seinem kleinen Geburtshaus in der Domstadt. Die