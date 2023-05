Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein renommierter Architekturpreis? Da denkt man im Allgemeinen an Prestigeobjekte in Großstädten, an Konzerthallen, Kunsttempel, Verwaltungspaläste vielleicht. Doch ein preisgekrönter Bau kann auch zwischen Gocklerstubb und Dorfliga-Fußballplatz am Waldrand stehen. Zum Beispiel die Kulturhalle Schaidt.

Hierhin, an die Peripherie der 1850-Seelen-Exklave der Stadt Wörth, pilgern die Bewunderer zeitgenössischer Architektur wohl eher selten. Was schade ist, denn die Halle ist in ihrer