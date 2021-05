„Für die Freude an der Kunst“ haben Claudia und Bernd van Huet im Spätjahr 2018 ihr „atelier 29“ in Hainfeld eingerichtet und ad hoc eine so riesige Resonanz bei den auftretenden Musikern und ausstellenden Bildhauern sowie dem genussfreudigen Publikum erfahren, dass auch der Veranstaltungskalender 2020 prall gefüllt ist. Corona war allerdings nicht eingeplant. Jetzt heißt es flexibel sein und den gebeutelten Künstlern erst Recht eine Plattform bieten.

„Die Corona-Krise hat uns zwar finanziell getroffen, weil wir unsere Ferienwohnungen nicht vermieten können, aber existenziell bedroht sind wir nicht“, lautet Bernd van Huets vorläufige Bilanz, die sogleich zu neuen Taten motiviert. Das atelier 29 ist schließlich entstanden „für die Freude an der Kunst“ – und die wächst mit jedem Tag viral bedingter sozialer Distanz zu den Kunstschaffenden und ihrem Publikum.

Natürlich ist man auch im idyllischen Hainfeld von Ausgangsbeschränkungen und Veranstaltungsverboten betroffen. Die ersten drei Events in 2020 mussten schon abgesagt werden. Aber die van Huets setzen alles daran, dass sämtliche Veranstaltungen, die dem Virus jetzt zum Opfer fallen, so schnell wie möglich nachgeholt werden. Sie wissen: „Aktuell ist es wichtig, die Musiker, die zum Teil große Existenznöte haben, moralisch zu unterstützen und ihnen eine Perspektive mit festen Einkünften zu ermöglichen.“

Abgesagte Auftritte werden nachgeholt

Deshalb halten sie engen Kontakt zu den etwa 30 Künstlern, die sie vertreten, und sprechen ihnen Mut zu. Das geschieht in vielen persönlichen Telefonaten, aber auch mit einem internen Newsletter. Alle bislang gebuchten Künstler bekommen sobald wie möglich ihren Auftritt im atelier 29, jeder soll anständig entlohnt werden. Wer will, kann kostenfrei in der Künstlerwohnung übernachten – inklusive Bewirtung. „Neue Künstler werden trotz großer Nachfrage in nächster Zeit nicht verpflichtet.“

Als unbeirrbare Optimisten sehen die van Huets „die Krise als Chance.“ Denn nach der momentanen Durststrecke mit sozialer Kontaktarmut und fehlenden Livekonzerten werde die Sehnsucht nach beglückenden gemeinsamen Erlebnissen umso größer. Und die ersten Schritte zurück zur Normalität können in einem kleinen, überschaubaren Veranstaltungsort – das atelier 29 bietet Platz für 70 Gäste im Innenbereich und ebenso vielen unter freiem Himmel – gewiss besser umgesetzt werden als im großen Rahmen. „Natürlich werden wir uns als Gastgeber an alle gesetzlichen Auflagen halten und situativ sensibel agieren“, versichern die beiden unisono.

Anpassungsfähig in der Krise

Auf der Internetseite und via Newsletter sollen aktuelle Informationen gestreut und kommende Ereignisse angekündigt werden. Als großen Lichtblick gibt es schon jetzt einen Hinweis auf das erste internationale Klavierfestival in Hainfeld im September 2021, wenn Corona hoffentlich Vergangenheit ist. Bis dahin heißt es anpassungsfähig sein, durchhalten, sich gegenseitig unterstützen.

Spontan haben die van Huets „ihre“ Künstler zu „kleinen Wohnzimmerkonzerten“ ermuntert, die sie „in familiärer Atmosphäre“ mit dem Handy aufnehmen und als „Visitenkarte“ auf die Homepage des ateliers 29 und den Facebookauftritt von Bernd van Huet platzieren können. Dort tummeln sich mittlerweile über 3000 „Freunde“, die sich munter durch die tönenden Videoclips klicken und liken. Besonders witzig ist der Beitrag des Cellisten Lev Gordin, gebürtig in Sankt Petersburg, der seine linke, melodieführende Hand mit einer Klopapierrolle bewaffnet hat.

Ideen statt Stagnation

Vom Südpfälzer Lokalmatador Chris Jarrett ist zu erfahren, dass er aus aktuellem Anlass ein neues Stück mit dem Titel „The Mask“ komponiert hat. Die ukrainische Pianistin Violina Petrychenko hat am Flügel ihres Kölner Wohnzimmers eine zarte Elegie ihres Landsmanns Mykola Lysenko eingespielt. Noch viele weitere Beiträge kann man sich per Mausklick als Appetizer für künftige, durchweg hochkarätige Veranstaltungen servieren. Die van Huets hoffen, dass es mit reduzierter Zuschauerzahl und verändertem Konzept schon bald losgehen kann: Statt eines abendfüllenden Konzertabends mit Bewirtungspause könnte es beispielsweise drei aneinandergereihte Kurzkonzerte mit quasi fliegendem Publikumswechsel geben.

Musiker, die sich in der Gastwohnung einquartieren, könnten ihr Programm über ein ganzes Wochenende verteilt mehrmals für ein wechselndes kleines Publikum erklingen lassen. Und mit „In Between-Konzerten“ könnte man kurzfristig zusätzliche Auftritte einbauen. Alles ist besser als Stagnation – und mit jedem konzertanten Ton wächst die Zuversicht auf bessere Tage.

