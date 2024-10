Die hintersinnige französische Komödie „Der Abschiedsbrief“ ist am Kammertheater Karlsruhe als deutsche Erstaufführung zu erleben. Mit an Bord: Ralf Bauer und Madeleine Niesche. Und ihre Dialoge sind spannender als so mancher Fernsehkrimi.

Julien hat genug. Ein Stuhl, ein Strick, und er ist raus aus diesem Leben. Doch der Weg zum Suizid ist gepflastert mit den Tücken des Alltags. Also erst