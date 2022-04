Wer Erfolg hat, kann gut feiern: Mit einem 40:19-Sieg hat die HSG Trifels die Handball-Meisterschaft in der A-Klasse abgeschlossen. Im Bild die Mannschaft mit Dominic Scheid (links), der sich an die Fans wendet, und Trainer Sebastian Doll (ganz rechts) vor dem Spiel gegen die MSG Iggelheim II/Meckenheim. Gut 120 Zuschauer waren in der Halle und viele danach bei der Meisterfeier in Ranschbach. Wie viele? „Knapp über 100, ich kann schlecht schätzen“, sagte Doll, der heimkam, als es wieder hell war. Doll zum Erfolg: „Eine super Saison. Es gibt nicht wirklich was zu meckern.“ Er hoffe, dass die Mannschaft in die Verbandsliga aufsteige: „Ich kann es nur nehmen, wie es kommt, ich bin nur der Trainer.“ Der Verband hatte die Bestimmung, dass die A-Klassen-Staffelsieger in die Verbandsliga aufsteigen, in einer zweiten Veröffentlichung gekippt und sie der Bezirksliga zugeordnet, die eingeführt wird.