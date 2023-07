Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wer den deutschen Star-Pianisten Michael Wollny in einem Atemzug mit Keith Jarrett, Chick Corea, Herbie Hancock, Brad Mehldau oder Paul Bley nennt, greift in keinem Fall zu hoch. Die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ nannte ihn den „vollkommenen Klaviermeister“. Kein Wunder, dass die Ränge beim Zeltival im Karlsruher Tollhaus am Dienstag voll besetzt waren.

Wollny spielte auf demselben Steinway, den er vor sieben Jahren eingeweiht hat. Mit dabei hatte er Eric Schaefer, den Schlagzeuger seines legendären Trios [em], und den amerikanischen Bassisten