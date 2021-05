„Der Zuspruch ist enorm. An den ersten beiden Tagen haben wir schon 6000 Tickets verkauft“, schwärmt Bernd Gnann. Der Geschäftsführer des Kammertheaters hat gemeinsam mit seinem Intendanten Ingmar Otto in kurzer Zeit das erste Karlsruher Autokino aus dem Boden des Messplatzes gestampft. Heute Abend um 21 Uhr geht es mit der Komödie „Die Känguru-Chroniken“ los.

Eigentlich hatte Gnann eng an seinem Metier bleiben und nach dem Prinzip des Autokinos statt Filmen Theaterstücke anbieten wollen. Als er hierfür keine Zusage bekam, schwenkte er um. Für ihn ist das kein Widerspruch: „Das Film-Theater und das eigentliche Theater haben viel miteinander zu tun. Wichtig ist trotzdem, dass der Film tatsächlich nur ein Nebenaspekt bleiben soll, bis wir hier Theater machen können. Daran halte ich fest!“

Denn natürlich leide das 1956 gegründete und als GmbH geführte Kammertheater unter dem derzeitigen Aufführungsverbot. Je mehr Zuspruch nun das Autokino erfahre, desto geringer werde auch der Verlust des Privattheaters. Gnanns trockene Rechnung: „Je länger wir dort nicht spielen können, desto schneller treibt es uns in die Insolvenz. Aber mit dem Kino können wir das jetzt vielleicht auffangen.“

Enorme Investitionen

Dabei sind seine Investitionen enorm. Rund 300.000 Euro Grund- und laufende Kosten fallen nach seinen Angaben an. Zudem fielen pro verkauftem Ticket 35 bis 43 Prozent Provision an die Film-Vertreiber. „Was bleibt da noch übrig?“, fragt er gegen die über den Platz fegenden Windböen an. Dennoch ist der kreative Geschäftsmann selbstbewusst genug, sein Projekt hervorzuheben. Kein einziger Kinobetreiber in Baden sei vor ihm auf diese Idee gekommen. Und auch in den rund zwei Wochen, seit er mit dieser an die Öffentlichkeit ging, sei noch niemand wegen einer Kooperation auf ihn zugekommen: „Das spricht für sich.“

Also haben Otto und er in den letzten Tagen viel gelernt. Hier die 24 Meter breite Leinwand auf einem sechs Meter hohen Podest, dort ein High-End-Beamer mit einer Lichtstärke von 33.000 ANSI-Lumen. Die Tonspur werden die Autoinsassen so schlicht wie effektiv über das Autoradio erhalten, sofern ein UKW-Empfang möglich ist. Doch damit nicht genug. Damit das Kino-Erlebnis noch direkter zu den Zuschauern kommt, bieten Gnann und Kollegen diverse Überraschungen an: „Schon beim Reinkommen werden die Leute merken, dass sie in keinem normalen Autokino sind.“

Überraschungen für die Zuschauer

Von Stelzenmännern über eine „verrückte Schauspielerin, die leidenschaftlich die Autoscheiben putzt“ bis zu Statisten, die unverhofft vor den Autos auftauchend die Zuschauer während eines Krimis erschrecken können reicht die bunte Palette. Ach ja, sogar ein gemeinsamer Klo-Besuch mit King Kong soll auch möglich sein.

Dass natürlich auch Lunchpakete angeboten werden, wirkt in diesem Panoptikum fasst schon konventionell. Gnanns Begeisterung über die eigene Show ist kaum zu stoppen. Er wolle einfach den Leuten in Karlsruhe und der Region etwas bieten, sagt er: „Und mit der größten Leinwand Badens können wir bestimmt bei ihnen punkten.“

Auf dieser sollen dann nach dem Auftakt Streifen wie „Joker“, Nightlife“ oder „Lindenberg“ laufen. An den beiden ersten Tagen werden die Veranstalter die volle Kapazität des Areals allerdings noch nicht ausschöpfen und statt der möglichen 800 Plätze nur die Hälfte anbieten. Ingmar Otto: „Wir werden erst einmal lernen und mit der Sache mitwachsen müssen. Zum Beispiel wie wir die Autos stellen müssen, damit alle Besucher eine freie Sicht haben.“ Klar sei allerdings schon jetzt, dass „ein SUV nicht vor oder neben einem Smart stehen wird.“

Die zugelassene Maximalhöhe eines Fahrzeugs beträgt 1,80 Meter. Pro Fahrzeug sind maximal zwei Personen zugelassen, der Eintrittspreis beträgt 11,50 Euro.

Info