Die ganze Blechtrommel von Günter Grass eingedampft auf ein 60-minütiges Einpersonenstück: Das gab es am Mittwoch für Schüler ab der achten Klasse im Alten Kaufhaus in Landau zu erleben. In der „mobilen Produktion“ des Pfalztheaters Kaiserslautern hat Schauspieler Dennis Bodenbinder die Hauptfigur Oskar ebenso ambitioniert wie ambivalent gezeichnet.

Vor 65 Jahren schrieb Günter Grass „Die Blechtrommel“ und katapultierte sich mit seinem Debütwerk gleich in die erste Reihe deutscher Schriftsteller. Auf 800 ereignisprallen