Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Das Ding mit dem Swing“ versetzte am Wochenende die Bergzaberner Marktkirche und die St. Georgskirche Kandel in vehemente Vibration. Mit jazzigen Werken von Steve Dobrogosz und Gunther Martin Göttsche präsentierte Bezirkskantor Wolfgang Heilmann seine Ensembles in Topform. Erklärter Publikumsliebling: die Kinderkantorei.

Das war mal wieder eines jener konzertanten Überraschungspakete, die Wolfgang Heilmann, der junge, ambitionierte Bezirkskantor gleich zweier Südpfalz-Dekanate zuweilen schnürt.