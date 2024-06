Aus ihrem ersten Roman „Wir wissen, wir könnten, und fallen synchron“ liest die aus Wiesbaden stammende Autorin Yade Yasemin Önder am Sonntag, 16. Juni, 11 Uhr, in der Reihe „Landeskinder“ im Künstlerhaus Edenkoben.

Hans Thill stellt Önder vor, die 2019 in Landau mit dem Martha-Saalfeld-Förderpreis geehrt wurde und 2016 als Stipendiatin des Künstlerhauses Edenkoben im französischen Vézelay war. In ihrem 2022 erschienenen Roman erzählt sie, wie ein Mädchen hinausfindet aus einer beschädigten Familienaufstellung hinein in eine düster-funkelnde BRD.

Es ist die Geschichte der Ich-Erzählerin, die irgendwo in der westdeutschen Provinz, als „Mischling aus meiner Mutter und meinem Vater“, geboren wird. Die intakte Kernfamilie währt nicht lange: Der türkische Vater (so übergewichtig, dass man „fast nichts mit ihm machen kann, was mit Schwerkraft zu tun hat“) stirbt. Alleingelassen ergeben Tochter und Mutter eine toxische Mischung.

Der Roman erzählt von einem Großvater mit Loch im Hals, von Sommern in Istanbul, die nach zu heißen Elektrogeräten riechen und nach Anis; von Dingen und Menschen, die auf Nimmerwiedersehen aus dem Fenster fliegen. Es ist die Geschichte einer jungen Frau, die sich immer wieder verliert und wiederfindet, auseinanderfällt und neu zusammensetzt. Bei alldem bleibt der Vater ein Wiedergänger, der deutlich macht: Auch jemand, der fehlt, kann zu viel sein.

Yade Yasemin Önder, 1985 in Wiesbaden geboren, studierte Literatur- und Erziehungswissenschaften in Berlin, Literarisches Schreiben am Literaturinstitut Leipzig und Szenisches Schreiben in Berlin. Ihr erstes Theaterstück „Kartonage“ wurde zu den Autorentheatertagen 2017 eingeladen und am Wiener Burgtheater uraufgeführt. 2020 wurde ihr Theaterstück „bu sözler bizim – die Worte gehören uns“ zum Heidelberger Stückemarkt eingeladen.

Karten

Reservierung per E-Mail an buero@kuenstlerhaus-edenkoben.de oder unter Telefon 06323 2325.