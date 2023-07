Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Einem Urknall der deutschen Fernsehlandschaft ist eine Ecke in der 80er-Jahre-Ausstellung im Karlsruher Schloss gewidmet. Nur wenige wissen, dass das Erste Private Fernsehen (EPF) am 1. Januar 1984 im Ludwigshafener RHEINPFALZ-Gebäude in der Amtsstraße auf Sendung ging.

Der Testbildschirm nach dem frühen Programmende gehört in die 1980er-Jahre wie Schulterpolster und Zauberwürfel. Babyboomer erinnern sich noch an eine Kindheit mit nur drei Fernsehprogrammen.