Die 17 Hippies aus Berlin feiern 25. Geburtstag mit einer neuen CD samt origineller App.

Ihre Bekanntheit hat sich die Berliner Band redlich erarbeitet auf ihren emsigen Konzertreisen. Nicht 1001 Nacht, sondern „9000 Nächte“ heißt denn auch das neue Album, das die 17 Hippies am 24. Februar zu ihrem 25-Jährigen veröffentlichen.

17 waren sie nie, und aus dem Dutzend ist inzwischen mehr so eine Art Kollektiv geworden, in dem von dem Gründerquintett nur noch Christopher Blenkinsop (Ukulele) und Kristin „Kiki“ Sauer (Akkordeon) aktiv sind. Ihrer Musik ist die Band aber treu geblieben: traditioneller Musik aus den Ländern zwischen Balkan und Bretagne, interpretiert im eigenen „Berliner Style“. Der entstand in einer brodelnden Szene, als es nach dem Fall des Eisernen Vorhangs Musiker aus dem Osten Europas in die Hauptstadt spülte. Aus dem Schtetl in die Stadt gewissermaßen.

Sitzen bleiben, geht gar nicht

Live ist die Musik am schönsten: Je später der Abend, desto schneller die Polka, so wie beim Rausschmeißer der neuen Albums: „Kaukapol“, ein Song, der zuvor schon auf der CD „El Dorado“ erschienen ist. Ein Besucher brachte es bei einem Konzert im Tollhaus mit unverkennbar slawischem Akzent auf den Punkt: „Eine Sitzplatzkarte, das geht gar nicht bei denen!“

Ein Abend mit den 17 Hippies ist wie eine Fahrt mit dem Orientexpress: mit Valse, Chanson und Musette von Frankreich geht’s in den Osten zu Polka, Klezmer und Arabesken. Nur, dass man bei dem wilden Stilmix der Berliner nie so ganz weiß, an welcher Station man gerade vorbeibraust. Meist sitzen auch noch ein paar amerikanische Reisende mit im Abteil, die Boogie, Blues und Bluegrass anstimmen.

Mit der App lassen sich Songs ändern

Die Instrumente der 17 Hippies funktionieren auch bei Stromausfall. Im Grunde steht da eine Big Band der etwas anderen Art auf der Bühne mit Geige, Posaune, Akkordeon, Ukulele, Gitarre, Flöte, Hackbrett und anderem bunten Zubehör wie einer singende Säge. Die Rhythmen aber sind elektrisierend flott. Für die Fans, die es etwas gemächlicher mögen, haben die 17 Hippies zum Bandgeburtstag eine eigene Musik-App entwickelt, mit der ihre Lieder in drei verschiedenen Sounds und Geschwindigkeit abgespielt werden können: wahlweise beatbetont oder atmosphärisch.

Schon für ihr erstes Album hatte die Band ein eigenes Label gegründet. Dass sie 2001 angefragt wurden, den Soundtrack zu dem Film „Halbe Treppe“ zu liefern, machte sie allgemein bekannt. Weitere Aufträge folgten. Und nicht nur auf ihren Tourneen, auch im Studio waren sie fleißig. Das aktuelle Album „9000 Nächte“ ist ihr 18. in Deutschland, weitere fünf sind in Frankreich erschienen. Es gibt die Hippies für Kinder und eigene Real Books, also Notenhefte ihrer Songs.

Nabelschau über 25 Jahre

Ihrem Stil sind sie auf dem üppig gefüllten Jubiläumsalbum treu geblieben. Es ist eine Nabelschau der 25 Jahre Bandgeschichte mit der schönsten 17 Songs in überarbeitetet Fassung. Einige Titel stammen von der CD „El Dorado“, so deren Titelsong mit Anleihen an Valse und Musette oder der deutsche Liedermacher-Song „Atchafalaya“. Auch „Solitaire“, das mit neuen Harmoniegesang schön dicht geworden ist. Und „La Zona Drom 2“ mit seinen orientalischen Anleihen, das ursprünglich für ein Zirkusprojekt zu Trapeznummer komponiert.

„Bad Cat“ gehört zur Filmmusik für „Halbe Treppe“, ist aber auch schon auf DVD erschienen. „Singapore“, eine irrwitzige Mischung aus Arabesken und Country, ist einer der „Phantom Songs“. Und vom Album „Biester“ haben es „Ajsino“ und der „Worksong“ mit seinem blechbläsernen Marching-Band-Charakter auf die Jubiläumscompilation geschafft.

Die Sprache der Hippies ist international: Sie singen deutsch, englisch und französisch über die Gefühle, die das Leben ausmachen. Und manchmal auch alles durcheinander wie bei „Dreh dich nicht um“, der auf einem älteren Song namens „Lautlos“ basiert – eigentlich ein unmöglicher Titel für diesen quirligen Haufen.

Termin

17 Hippies mit „9000 Nächte“ am 31. März um 20 Uhr im Karlsruher Tollhaus. Noch gibt’s Karten unter tollhaus.de.