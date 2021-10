Es gibt in jeder Sportart außergewöhnliche Talente, die den Erfolg regelrecht anziehen. Solch ein Juwel hat der Schützenverein Diana Jockgrim in seinen Reihen: Oceanne Muller. Ihren nächsten Einsatz hat sie in der Luftgewehr-Mannschaft in der 2. Bundesliga Südwest, deren Wettkämpfe am Sonntag beginnen – als Junioren-Weltmeisterin.

In Lima/Peru fuhr die 18-Jährige Elsässerin ihren größten Erfolg ein. Ihr nächster Erfolg nach ihrem zweifachen Sieg bei der EM im Mai und Platz fünf bei Olympia. Sie setzte sich im Feld von 60 Schützinnen aus 24 Nationen durch. Im Finale schwächelte sie kurz, die Amerikanerin Mary Tucker glich mit dem letzten Schuss aus. Stechen. Die Spannung war greifbar, bis das Kommando kam: Schuss. 10,4 von Muller, 10,0 von Tucker. Die Französin ließ ihrer Freude freien Lauf.