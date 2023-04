Die Handballerinnen der SG BBM Bietigheim sind dem dritten Pokalsieg in Folge einen Schritt nähergekommen. Die Bietigheimerinnen setzten sich am Samstag gegen die TuS Metzingen deutlich mit 39:29 (21:14) durch. Der Bundesliga-Tabellenführer wurde seiner Favoritenrolle vor 2768 Zuschauern in der Stuttgarter Porsche-Arena früh gerecht.

Stuttgart (dpa/lsw) - Zum ersten Mal im Endspiel steht die HSG Bensheim/Auerbach. Die «Flames» bezwangen den Vorjahresfinalisten VfL Oldenburg mit 31:26 (16:12) und gerieten in dieser Partie nie in Rückstand. Das Finale ist am Sonntag (17.05 Uhr).

