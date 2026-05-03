Ein starker Auftritt der Gastgeber wird belohnt. Vor allem zwei Reiter haben Anteil am Titelgewinn.

Mannheim (dpa/lsw) - Deutschland hat beim Maimarktturnier in Mannheim den Titel im Nationenpreis der zweiten Kategorie verteidigt. Nach zwei Umläufen gewannen die Gastgeber ohne Strafpunkte. Besonderen Anteil an diesem starken Ergebnis hatten Stefan Engbers (Südlohn-Oerding) mit Baju sowie Schlussreiter Gerrit Nieberg aus Münster auf Queen, die beide zweimal ohne Strafpunkte blieben. Knapp hinter Deutschland rangierten Belgien mit vier Strafpunkten aus dem zweiten Umlauf und Irland auf den Plätzen zwei und drei.