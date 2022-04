Das deutsche Fußball-Nationalteam bekommt es bei der WM in Katar in seinem ersten Vorrundenspiel mit Japan zu tun. Zuvor war bereits Spanien der Auswahl von Bundestrainer Hansi Flick am Freitag in Doha zugelost worden.

Doha (dpa) - © dpa-infocom, dpa:220401-99-763222/1