Im vergangenen Jahr ging der Deutsche Zukunftspreis an mit Corona weltweit bekannt gewordene Forscher: Der Bundespräsident zeichnete die Biontech-Gründer aus. Nun läuft das Rennen um den renommierten Wissenschaftspreis erneut.

München (dpa) - Drei Forscherteams stellen heute ihre für den renommierten Deutschen Zukunftspreis nominierten Projekte vor. Dabei geht es in diesem Jahr um Innovationen, die in den Bereichen Medizin, Pharmazie und künftige Energienutzung neue Möglichkeiten bieten.

Die Teams kommen in diesem Jahr aus Thüringen, Baden-Württemberg sowie Bayern und Hamburg. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird die Auszeichnung am 26. Oktober in Berlin verleihen. Welches Team den Preis erhält, bleibt bis zuletzt geheim.

Im vergangenen Jahr war der Deutsche Zukunftspreis an die Gründer des Impfstoffherstellers Biontech, Özlem Türeci und Uğur Şahin, für ihre Forschung an der mRNA-Technologie und die Entwicklung des Corona-Impfstoffs gegangen. Im Jahr davor wurde eine Fertigungstechnik für leistungsfähige Mikrochips ausgezeichnet, die etwa in Smartphones stecken können.

Der Deutsche Zukunftspreis ist mit 250.000 Euro dotiert und gehört zu den bedeutendsten Wissenschaftspreisen in Deutschland. Voraussetzung ist nicht nur die Innovation, sondern das Produkt muss zur Marktfähigkeit entwickelt sein. Schon die Nominierung gilt als hohe Auszeichnung.

Deutscher Zukunftspreis